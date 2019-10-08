Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Kaya idaresindeki 64 FR 302 plakalı otomobil, ilçe girişinde yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İtfaiye ekipleri, sürücü Kaya ile yanında bulunan Musa Kaya'yı sıkıştığı yerden çalışmayla kurtardı.
Sağlık ekipleri yaralıları Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı.