Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

23.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:56
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sefa Çağlayan idaresindeki 20 AEM 850 plakalı otomobil, Serinhisar-Yatağan kara yolunun Ayazçalı mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Çağlayan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan Yahya Caner, Coşkun Ertan, Ali Çayan ve Murat Yıldırım itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık ekiplerince Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Ali Çayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 20:56:46. #1.16#
title