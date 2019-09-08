Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin yolun kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin yolun kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Kemal Türk yönetimindeki 20 V 1438 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi yakınlarında yol kenarında park eden kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü Türk, araç içerisinde sıkıştı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkartılan Türk, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.