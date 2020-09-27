Denizli'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin karşı seride geçip ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin karşı seride geçip ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Denizli yönünden Ankara istikametine giden Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 20 ABD 963 plakalı otomobil, Pamukkale kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da karşı şeride geçerek Halil İbrahim Güleç idaresindeki 20 Y 6124 plakalı hafif ticari araca çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada yaralanan sürücüler Yılmaz ve Güleç ile araçlardaki diğer 8 kişi, itfaiye erlerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT