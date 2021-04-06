Denizli'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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Denizli'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Menderes Bulvarı'nda seyreden Buket Sert yönetimindeki 20 EG 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yan yolda ilerleyen Akın Yiğit'in kullandığı 20 M 0443 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

?????İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Sert ile yanındaki Ayhan Duyar, Müjde Kılıç ve Meryem Öztürk, minibüs sürücüsü Yiğit ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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