Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı
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Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çal ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.O.K idaresindeki 20 AEL 059 plakalı yolcu midibüsü, Denizler-Baklan kontrolsüz kavşakta A.D'nin kullandığı 20 NE 795 plakalı otomobille çarpıştı.

Midibüs çarpmanın etkisiyle refüje yan yatarak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 17 yolcu ekipler tarafından ön cam kırılarak tahliye edildi.

Hafif şekilde yaralandığı belirlenen 5 yolcu ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı
Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı
Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı
Denizli'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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