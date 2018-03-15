Denizli'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çivril'den Denizli istikametine gitmekte olan Kadir Karakaya idaresindeki 20 AED 42 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yamanlar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, Karakaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Bilal Bozkaya araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çivril Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Bozyaka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.