Denizli'de otomobil devrildi: 1 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatice Çelik idaresindeki 20 L 6231 plakalı otomobil, Işıklı Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Çelik araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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