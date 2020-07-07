Denizli'de otomobil bagajındaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Denizli'de otomobil bagajındaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin bagajındaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Denizli'de otomobil bagajındaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
07.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:38

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin bagajındaki yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Asmalıevler Mahallesi'nde yaşayan İsmail Sicimli, 15 AR 117 plakalı otomobiliyle tarladan evine döndüğünde aracın bagajındaki kiraz kasalarının arasında yılan olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, otomobilin bagajındaki yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yakalayıp plastik şişeye koydukları yaklaşık 1,5 metrelik yılanı, dağlık alana saldı.

Kaynak: AA

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