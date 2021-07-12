Denizli'de otogardaki bir otobüste beze emdirilmiş sıvı uyuşturucu ile yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Denizli'de otogardaki bir otobüste beze emdirilmiş sıvı uyuşturucu ile yakalanan iki zanlı tutuklandı

Denizli'de otogardaki bir otobüste beze emdirilmiş sıvı uyuşturucu ile yakalanan iki zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de, otogardaki bir otobüste, havluya ve beze emdirilmiş şekilde 477 gram sıvı metamfetamin ve 2 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Denizli'de, otogardaki bir otobüste, havluya ve beze emdirilmiş şekilde 477 gram sıvı metamfetamin ve 2 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine, otogarda operasyon düzenledi.

Otobüste biri yabancı uyruklu 3 zanlının üzerlerinde ve valizlerinde narkotik köpeği İsko'nun katılımıyla arama yapan ekipler, havluya emdirilmiş 477 gram sıvı metamfetamin ve beze emdirilmiş 2 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan açıklamada, 5-11 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, toplam 27 zanlının yakalandığı, bunlardan 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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Denizli'de otogardaki bir otobüste beze emdirilmiş sıvı uyuşturucu ile yakalanan iki zanlı tutuklandı - Haberler
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