Denizli'de otogara gelen otobüste uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de otogara gelen otobüste uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Denizli'de otogara gelen otobüste uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otobüsle geldikleri otogarda uyuşturucu madde ile yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otobüsle geldikleri otogarda uyuşturucu madde ile yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine, otogarda operasyon düzenledi.

Takibe alınan otobüste 2 zanlının üzerlerinde ve valizlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla arama yapan ekipler, bir miktar skunk ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan açıklamada, 19-25 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, toplam 17 zanlının yakalandığı, bunlardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Denizli'de otogara gelen otobüste uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
Denizli'de otogara gelen otobüste uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
Bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu
Uyuşturucu için eşi tarafından fuhşa zorlanan Ceyda, çocuklarına kavuşmak istiyor
Uyuşturucu için eşi tarafından fuhşa zorlanan Ceyda, çocuklarına kavuşmak istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Derya Uluğ Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de otogara gelen otobüste uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:18:44. #1.16#

title