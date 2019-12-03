Denizli'de oto kiralaması yapılan iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

03.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:02

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto kiralaması yapılan iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'ndaki oto kiralaması yapılan iş yerinin sahibi Ahmet Ü. ve oğlu Ali Ü. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları Ersin Ö. ve M.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ü. ve Ali Ü. ile Ersin Ö. silahla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.E. polise teslim oldu.

Kaynak: AA