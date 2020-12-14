Öterken düşen horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü

Denizli'de bir horozun öterken yere düştüğü anlarda kaydedilen video, sosyal medyada ilgi gördü.

Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak, bahçesinde yetiştirdiği horozun ötmesinin ardından yere düşüp yeniden doğrulduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Gökbudak, küçük yaşlardan itibaren hobi olarak başladığı horoz yetiştiriciliğini yıllardır sürdürdüğünü söyledi. Çektiği videoyla ilgili bilgi veren Gökbudak, "Kümesteki horozum ötüşü çok güzeldi. O anları çekmek istedim. Kameraya çekerken ötmeye başladı. Horozum yaklaşık 15 saniye öterken baygınlık geçirip yere düştü. Bir süre öyle kaldıktan sonra tekrar ayağa kalktı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Gökbudak