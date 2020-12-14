Öterken düşen horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü
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Öterken düşen horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü

14.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:06

Denizli'de bir horozun öterken yere düştüğü anlarda kaydedilen video, sosyal medyada ilgi gördü.

Denizli'de bir horozun öterken yere düştüğü anlarda kaydedilen video, sosyal medyada ilgi gördü.

Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak, bahçesinde yetiştirdiği horozun ötmesinin ardından yere düşüp yeniden doğrulduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Gökbudak, küçük yaşlardan itibaren hobi olarak başladığı horoz yetiştiriciliğini yıllardır sürdürdüğünü söyledi. Çektiği videoyla ilgili bilgi veren Gökbudak, "Kümesteki horozum ötüşü çok güzeldi. O anları çekmek istedim. Kameraya çekerken ötmeye başladı. Horozum yaklaşık 15 saniye öterken baygınlık geçirip yere düştü. Bir süre öyle kaldıktan sonra tekrar ayağa kalktı." dedi.

Öterken düşen horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü
Öterken düşen horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü
Öterken düşen horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü
Öterken düşen horozun videosu sosyal medyada ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Gökbudak

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