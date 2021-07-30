Denizli'de ormanlık alanlara girişler 3 ay yasaklandı
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Denizli'de ormanlık alanlara girişler 3 ay yasaklandı

Denizli'de ormanlık alanlara girişler 3 ay yasaklandı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de olası yangınlara karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişler 3 ay boyunca yasaklanarak önlem alındı.

DENİZLİ'de olası yangınlara karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişler 3 ay boyunca yasaklanarak önlem alındı.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı, ilerleyen günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek yangınlara karşı 31 Temmuz'dan, 31 Ekim 2021 tarihine kadar il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ormanlık alanlar ile buraların yakınında izin verilen yerlerde önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç, 31 Ekim tarihlerine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Denizli'de ormanlık alanlara girişler 3 ay yasaklandı
Denizli'de ormanlık alanlara girişler 3 ay yasaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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