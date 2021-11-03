Denizli'de ormanlık alandan odun çalmaya çalışan kişi, foto kapan sayesinde yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alandaki istiflenmiş odunları kamyonetiyle götürmeye çalışan kişi, araziye kurulan foto kapan sayesinde yakalandı.
PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alandaki istiflenmiş odunları kamyonetiyle götürmeye çalışan kişi, araziye kurulan foto kapan sayesinde yakalandı.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin doğal hayatı gözlemlemek amacıyla yerleştirdiği foto kapana, Cankurtaran mevkisindeki odun hırsızlığı görüntüsü takıldı.
İnternet aracılığıyla bilgisayar ekranına düşen görüntülerden, bir kişinin Orman Bölge Müdürlüğünce satışa hazırlanan odunları kamyonete yüklediğini tespit eden orman muhafaza ekibi, aracı yolda durdurdu.
Şüpheli B.A, olay yerine çağrılan jandarma ekibince gözaltına alındı. Odunlar ve hırsızlıkta kullanılan kamyonete el kondu.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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