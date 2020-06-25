Denizli'de ormanlık alandaki yangında 50 dekar alan zarar gördü
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Denizli'de ormanlık alandaki yangında 50 dekar alan zarar gördü

Denizli'nin Çal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 50 dekar alana zarar verdi.

Denizli'de ormanlık alandaki yangında 50 dekar alan zarar gördü
25.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:56

Denizli'nin Çal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 50 dekar alana zarar verdi.

Kabalar Mahallesi Adıgüzeller Barajı yakınlardaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile 1 yangın söndürme helikopterinin katıldığı çalışmada, ormanlık ve makilik alandaki yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Arazinin sarp olduğu bölgedeki yangında yaklaşık 50 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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