Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı
Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışması başlatıldı.
03.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:55
Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışması başlatıldı.
Orta Mahallede öğleden sonra evinden ayrılan 55 yaşındaki Hatice Batmaz'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinesinde AKUT, İHH Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA