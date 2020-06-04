Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadın barajda ölü bulundu
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Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadın barajda ölü bulundu

Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 55 yaşındaki kadın barajda ölü bulundu.

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadın barajda ölü bulundu
04.06.2020 04:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 04:39

Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 55 yaşındaki kadın barajda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de ikamet eden ve çalışmak üzere tarlaya giden 55 yaşındaki Hatice Batmaz'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinesinde AKUT, İHH Arama Kurtarma ve Denizli Dağ Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı arama çalışmaları sırasında ekipler, arama yapılan ormanlık alan yakınlarında bulunan Borandere mevkisi Cindere Barajı'nda suyun üzerinde hareketsiz duran bir kişi gördü.

Sarp alandan inen ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda suyun üzerindeki kişinin Batmaz olduğu belirlenirken, sağlık görevlileri Batmaz'ın öldüğünü tespit etti.

Güney Şelalesi yakınlarında baraj kıyısından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince botla ulaşılan Batmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Batmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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