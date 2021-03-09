Ormanda bulunan yaralı porsuk tedavi altına alındı
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Ormanda bulunan yaralı porsuk tedavi altına alındı

09.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:53

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekibi ormanlık arazide yaralı porsuk buldu.

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekibi ormanlık arazide yaralı porsuk buldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirazizli Mahallesi Göz Piknik Alanı yakınlarında devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı bir porsuk olduğunu fark etti.

Porsuk, İl Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Hayvanın tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Ormanda bulunan yaralı porsuk tedavi altına alındı
Ormanda bulunan yaralı porsuk tedavi altına alındı
Ormanda bulunan yaralı porsuk tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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