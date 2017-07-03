Denizli'de orman yangını... Yangının tehdit ettiği 2 mahalle boşaltıldı



DENİZLİ - Denizli'de Sarayköyü İlçesinde orman yangını çıktı. Rüzgar etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle iki mahallenin boşaltıldığı öğrenildi. Yangının 100 hektarlık bir alanda etkili olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarayköyü İlçesinin Tekkeköyü Mahallesinde, orman yangını çıktı. Rüzgar nedeniyle büyüme riski olan yangına, 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale ediliyor. Öte yandan, 100 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtilen yangında Kabaağaç ve Tekkkeköyü mahallelerinin boşaltıldığı belirtildi.