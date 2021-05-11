Son dakika haberi! Çardak'ta orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Çardak'ta orman yangını

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Denizli'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Denizli'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de katılıyor.

Son dakika haberi! Çardak'ta orman yangını
Son dakika haberi! Çardak'ta orman yangını
Son dakika haberi! Çardak'ta orman yangını
Son dakika haberi! Çardak'ta orman yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

EŞİNE SARKINTILIK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ TÜFEKLE ATEŞ EDİP, YARALADI
EŞİNE SARKINTILIK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ TÜFEKLE ATEŞ EDİP, YARALADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Serdar Aziz Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Çardak'ta orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:41:46. #1.16#

title