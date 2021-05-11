Son dakika haberi! Çardak'ta orman yangını
Son dakika haberleri... Denizli'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Denizli'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına bir yangın söndürme helikopteri de katılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek