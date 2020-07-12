Denizli'de orman yangını çıktı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına kara ve havadan müdahale ediliyor.
12.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:59
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına kara ve havadan müdahale ediliyor.
Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.
Yangına Denizli ve Fethiye'den de 2 helikopterle havadan müdahale başlatıldı.
Yaklaşık 2,5 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı, yerleşim alanlarına sıçrama riskinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA