Denizli'de Orman Yangını (4)

YANGINA İŞ MAKİNESİ GÖTÜREN TIR, TANKER İLE ÇARPIŞTI



Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ndeki yangına müdahale etmek üzere iş makinesi götüren TIR, Aydın'dan Denizli istikametine giden akaryakıt yüklü tanker ile çarpıştı. Sarayköy ilçe girişinde meydana gelen kaza sırasında şiddetli bir patlama meydana gelirken her iki araç ile birlikte akaryakıt yüklü tankerin hemen arkasında bulunan bir otomobil alev topuna döndü. Patlamanın arden çıkan yangın 7-8 kilometre uzaklıktan göürülürken, kaza anında çevredeki binaların camlarının sallandığı belirtildi.



3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ,



Kazanın hemen ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli- Aydın karayolu trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri yanan araçları söndürdü. Olay yerine giden AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tin yaptığı açıklamada ilk bilgilere göre TIR'daki 2 kişi ile tanker şoförününün yaşamını yitirdiği ayrıca patlamanın şiddeti ile karayolundaki diğer araçlarda bulunan üç kişinin de yaralandığını söyledi. Bu arada kaza yerinin yakınında bulunan tarım arazilerine hizmet veren sulama kanalına tankerder akaryakıt sızıntısı olduğu belrlendi. Bunun üzerine kanaldaki su tahliye edilirken, parçalanan otomobilde kaç kişinin bulunduğu ise henüz öğrenilemedi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken Denizli- Aydın karayolu kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.