Denizli'de Yangın Büyüyor, İki Mahalle Boşaltıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde orman yangını çıktı. İlçenin Tekkeköy ve Kabaağaç mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki iki mahalle boşaltıldı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

angına havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Karadan ise 20 arazöz, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleriyle ve çok sayıda orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor.

ORMAN İŞÇİLERİ DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, öğleden sonra gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek, "İlk önce vatandaşların can güvenliğini sağlayarak Tekkeköy ve Kabaağaç mahallesinde önlem olarak mahalleyi boşalttık. Şu anda rüzgar çok şiddetli esiyor, zaman zaman tehlike arz ediyor. Yangına 3 helikopter ve 2 uçak müdahale ediyoruz. Karadan da 20 arazöz çalışmalara katılıyor. Çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanda yangın etkili oluyor." dedi.