Denizli'de orman yangını

15.09.2019 18:44

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale çalışmalarına, 4 helikopter ile Aydın ve Denizli'den gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileri de katıldı.

Yangın 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya da yangın alanına gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Kaynak: AA