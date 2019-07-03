Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını Buldan'da 1 hektar alan kül olduDENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını sonucu 1 hektar alan kül oldu.
Denizli'de orman yangını
Buldan'da 1 hektar alan kül oldu
DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını sonucu 1 hektar alan kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi'nin kızılçam ormanında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için 30 orman çalışanı, 6 arazöz helikopter geldi. Yangın yaklaşık 2 saatte söndürülürken, 1 hektarlık alanın tahribata uğradığı belirlendi. Denizli Orman Müdürü Mustafa Korucu ise, "Arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahaleye helikopter ile başladıklarını, sonrasında ise yer ekiplerinin desteğiyle yangını kontrol altına aldıklarını belirtti.
Kaynak: İHA
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