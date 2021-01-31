Orman kesimi işlerinde yolsuzluk operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Orman kesimi işlerinde yolsuzluk operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

31.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:45

Denizli'de, orman kesimi işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, aralarında orman işletme müdürü de bulunan 4'ü tutuklandı.

Denizli'de, orman kesimi işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, aralarında orman işletme müdürü de bulunan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyağaç ilçesinde orman kesimi işlerinde yolsuzluk yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3 aylık takibinin ardından belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda orman işletme müdürü M.P. (47), tarımsal kalkınma kooperatifi başkanı H.T (51) ile yardımcıları A.D (44), Ş.C. (67) ve nakliye işi yaptığı belirtilen Ö.K. (33) gözaltına alındı.

Kooperatif binası içinde yapılan aramada ise kaçak olduğu tespit edilen 230 metreküp tomruk, şüphelilerin evlerinde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ayrıca işletme müdürü M.P'nin Muğla'nın Milas ilçesinde kayınpederi adına yaptırdığı ileri sürülen villada, 10 metreküp kaçak kereste bulundu.

Ormandan kesilen ağaçların yüzde 90'ının kaçak yollarla kooperatife sokulduğu ve buradan işlenerek Muğla ve ilçelerindeki kereste atölyelerine satışının yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattığı ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan işletme müdürü M.P, kooperatif başkanı H.T. ile yardımcıları A.D. ve Ş.C, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orman kesimi işlerinde yolsuzluk operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Orman kesimi işlerinde yolsuzluk operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Orman kesimi işlerinde yolsuzluk operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Orman kesimi işlerinde yolsuzluk operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Fransa Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orman kesimi işlerinde yolsuzluk operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:45:56. #1.16#
title