Denizli'de Organ Bağışı

Denizli'de, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 67 yaşındaki Atilla Demirdöver'in bağışlanan karaciğeri İzmir'deki bir hastaya nakledilecek.





Denizli Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması geçiren Demirdöver, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Beyin ölümü gerçekleşen Demirdöver'in karaciğeri ailesi tarafından bağışlandı.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderilen karaciğer, buradaki uygun bir hastaya nakledilecek.



Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, acılı aileye başsağlığı diledi ve organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.