Denizli'de kar nedeniyle okullar tatil edildi

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ Valiliğinden yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşeme 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli persone izinli sayılacak.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03.03.2022 Perşembe günü bir gün süreyle; Tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, ayrıca tüm kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.