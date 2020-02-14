Denizli'de ölü bulunan çobanın koyunlarını daha önce gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

14.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:18

Denizli'nin Çameli ilçesinde, dün dağlık alanda ölü bulunan çobanın 6 küçükbaş hayvanını daha önce silah zoruyla gasbettiği iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Kalınkoz Mahallesi'nde dağda ölü bulunan 47 yaşındaki Sabri Duru'ya ait 6 küçükbaş hayvanın, bir hafta önce evine gelen silahlı şüpheliler tarafından gasbedildiği ortaya çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, şikayet üzerine başlattığı çalışma kapsamında gasp iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kalınkoz Mahalle Muhtarı Aytekin Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, çobanlık yapan Sabri Dursun'un ölümüne üzüldüklerini belirterek, "Kendisi dağda çobanlık yapıyordu. Dün eve gelmeyince yakınları jandarmaya haber vermiş. Dağda ölüsü bulundu. Geçen hafta koyunlarını silah zoruyla çalmışlar." diye konuştu.

Öte yandan, hayatını kaybeden Duru'nun ölmeden önce koyunlarıyla birlikte yürümesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün toprağa verilen Duru'nun vücudundan herhangi bir darp izine rastlanmadığı, ön otopsiye göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA