Denizli'de okullarda yüz yüze eğitim başladı
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Denizli'de okullarda yüz yüze eğitim başladı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla başladı.

Denizli'de okullarda yüz yüze eğitim başladı
21.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:58

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda seyreltilmiş uygulamalarla başladı.

Denizli'de velileriyle birlikte sabah okullara gelen anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, okul önlerinde mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre oluşturulan bariyerin yanında sıraya girdi.

Zilin çalmasıyla okul girişinde poşet içerisinde ambalajlı yeni maske verilen öğrenciler, ailelerinin yardımıyla eski maskelerini çıkarıp çöpe attıktan sonra yeni maskelerini taktı.

Aileler içeri alınmazken, okul girişinde ellerini dezenfekte eden ilkokul 1. sınıf öğrencileri, sosyal mesafe kuralı ile okul bahçesine alındıktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Buğlem Alanca, arkadaşlarına ve okuluna kavuştuğu için sevinçli olduğunu söyledi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Melih Gülbahçe de okulunda arkadaşlarıyla buluşacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğrenci velisi Tuğba Gülbahçe, biraz endişeli şekilde oğlunu okula getirdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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