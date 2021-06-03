Denizli'de okullar LGS sınavına hazır hale getirildi
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Denizli'de okullar LGS sınavına hazır hale getirildi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Yerel

- Denizli'de okullar LGS sınavına hazır hale getirildi Denizli'de 13 bin 423 öğrenci LGS'ye katılacak Milli Eğitim Bakanlığınca haftasonu gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü son hazırlıkları gerçekleştirdi.

- Denizli'de okullar LGS sınavına hazır hale getirildi

Denizli'de 13 bin 423 öğrenci LGS'ye katılacak

DENİZLİ - Milli Eğitim Bakanlığınca haftasonu gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü son hazırlıkları gerçekleştirdi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici LGS sınavına sayılı günler kala Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde sınavın yapılacağı ortaokulları gezdi. Sınav hazırlıklarını yerinde inceledi. Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında öğrencilerin güvenli bir şekilde sınavlara katılmaları için çalışmaların tamamlandığını belirten Müdür Ekici; "06 Haziran tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavında 250 okulumuzda, bin 14 sınıfımızda 13 bin 423 öğencimiz için hazırlıklarımız tamamlandı. Öğrencilerimizin hijyen koşullarında güvenli bir şekilde sınava girmeleri adına sınav yapılacak tüm okullarımıza maske, dezenfektan ve koruyucu ekipmanlarını gönderdik. Aynı zamanda dejenfektan cihazları ile sınıflarımızı hazır hale getirdik. Sınavı uygulacak öğretmenlerimiz ve sınava girecek olan öğrencilerimiz için tüm sınav salonlarında hijyen standartları oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürü olarak sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınavlarda görevli öğretmen arkadaşlarımıza da gösterdiği hassasiyet ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Velilerimizi salgın sürecinde biz eğitimcilerin, öğrencilerin yanında olarak desteklerini esirgemediler. Sınavın yaklaştığı son günlerde de velilerimizden ricamız öğrencilerimizi motive ederek sınava girmelerini sağlamalarıdır" dedi.

"Umutları karşılayan bir sınav olmasını diliyorum"

Müdür Ekici; "Sınav günü tüm hazırlıklar tamamlanmış şekilde öğrencilerimizi bekliyor olacağız. Denizli'de sınav koşullarının oluştuğunu gönül rahatlığı ile ifade ediyorum. İnşallah güzel,başarılı ve sonuçları itibari ile de umutları karşılayan bir sınav olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum" diye konuştu.

Denizli'de 13 bin 423 öğrenci LGS'ye katılacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler 2021 LGS'ye kendi okullarında girecekler. 06 Haziran 2021 Pazar günü Denizli'de 250 okulda, bin 14 derslikte, toplam 13 bin 423 öğrenci LGS'ye gireceği açıklandı.

Denizli'de okullar LGS sınavına hazır hale getirildi
Denizli'de okullar LGS sınavına hazır hale getirildi
Denizli'de okullar LGS sınavına hazır hale getirildi
Denizli'de okullar LGS sınavına hazır hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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