Denizli'de Okul Servisine Saldırı! Öğrenciler Şoka Girdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir trafik magandası lise öğrencilerini taşıyan okul servisine saldırdı. Aracın önünü kesen saldırgan, yumrukla servis aracının camını kırdı. Olayın şokunu uzun süre atlatamayan öğrenciler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Denizli-Antalya karayolu Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan Denizli istikametine sağ şeritte ilerleyen Halil Erdoğan idaresindeki lise öğrencilerini taşıyan 20 S 0545 servis aracının önü, E.Y.'nin yönetimindeki 20 BY 383 plakalı araç tarafından kesildi. İddiaya göre E.Y. isimli şahıs, aracından inerek servis aracının camını yumrukla kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Attığı yumruk sonrası elinden yaralanan E.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

"OLAYDA ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI"

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan servis şoförü Erdoğan, olayda öğrencilerin çok korktuğunu kaydederek, "Ben normal sağ şeritten geliyorum. Aniden önüme direksiyonu kırıp durdurdular ve direkt cama yumruk attılar. Olayda öğrencilerde büyük panik yaşadı" dedi.

ÖĞRENCİLER ŞOKA GİRDİ

Öte yandan servis araçlarına saldırı düzenlenen yaklaşık 20 öğrenci olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Ağlayarak öğretmenlerine sarılan bazı öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Servis aracında bulunan diğer öğrenciler ise, olay yerine gelen başka bir servis aracıyla evlerine götürüldü. Ayrıca kırılan camın parçalarının servis aracının içerisine dağıldığı görüldü.

Olay ilgili inceleme başlatıldı.