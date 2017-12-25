Denizli'de Öğrencinin Yaralandığı Kaza Kameraya Yansıdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamuya ait aracın çarptığı öğrenci yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Turan T. yönetimindeki Denizli Vergi Dairesine ait 20 DF 115 resmi plakalı minivan, 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 7. sınıf öğrencisi Hare B'ye (13) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yere düşen öğrencinin yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. Yaralanan ve kazanın şokunu yaşayan öğrenciyi çevredekiler teskin etmeye çalıştı.



Yaralı öğrenci, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırdı.



Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, bir süre yolun karşısına geçmek için araçları bekleyen ve peş peşe iki otobüs geçtikten sonra yola çıkan öğrenciye arkadan gelen vergi dairesine ait aracın çarpması ve etraftakilerin yardıma koşması yer alıyor.