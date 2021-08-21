SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
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SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı

SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Denizli'de Off-Road heyecanıDeniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2'nci yarışı, bugün yapılan 'Orman etabı' ile başladı.

SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2'nci yarışı, bugün yapılan 'Orman etabı' ile başladı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 35 pilotun start aldığı yarışlar nefes kesti.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2'nci ayak 'DENDOFF Yarışı' Saruhan Mahallesi'ndeki Off-Road pistinde başladı. Denizli Doğa 4x4 Off-Road ve Otomobil Sporları Kulübü'nün (DENDOFF) organize ettiği yarışlara 'Orman etabı' ile start verildi. Yarışlara Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 35 pilot katıldı. Araçlar 12.88 kilometre uzunluğundaki etapta, belirlenen noktalardan geçerek etabı ez az hatayla ve en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Bazı yarışmacılar engel noktalarından geçmekte zorluk yaşarken pilotların zorlu parkurdaki mücadelesi izleyenlerini nefesini kesti.

İstanbul'dan yarışlara katılan Nihat Keskin, "Sezonun 2'nci yarışındayız. Bu pisti ilk kez deneyimliyoruz. Hava sıcak, tozlu bir etapta yarışacağız. Bu bizi biraz zorlayacak. Kontrollü ilerleyip etabı tamamlamak istiyoruz" dedi. Yarışa katılan pilotlardan Salih Ünsal, "Adana'dan buraya geldik. Güzel bir etap ancak çok tozlu. Bu kadar tozlu olduğunu düşünmüyordum. Tozun geçmesi biraz zaman alıyor. Yarışmaya katılan herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı
SPOR Denizli'de Off-Road heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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