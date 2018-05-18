Denizli'de Nisan Ayında Konut Satışları Yüzde 10.6 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli'de konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak bin 326 oldu.

TÜİK verilerine göre Denizli'de Nisan ayında bin 326 konut satıldı. Bu satışların 725'i ilk satış, 601'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 oranında azalış göstererek 416 oldu. 416 ipotekli satışın 208'i ilk satış, 208'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 27 bin 912 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 27,1 olurken bu oran Denizli yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. Kentte diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 oranında artış göstererek 910 oldu. Bu satışların 517'si ilk satış, 393'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ