Denizli'de nefes darlığı çeken kişinin akciğerinden karanfil çıktı

12.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:06

Denizli'de nefes darlığı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran kişinin akciğerinden karanfil çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki S.E.T nefes darlığı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvurdu.



Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu'nun yaptığı muayenede hastanın bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde sağ akciğerinde yabancı madde tespit edildi.

Hastanede yapılan bronkoskopi işlemiyle hastanın akciğerinden çıkarılan parçanın karanfil olduğu belirlendi.

Doç. Dr. Uğurlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın 5 gün önce karanfil çiğnediği sırada yuttuğunu söylediğini belirterek, bu durumlarda akciğerlerin büzüşerek görevini yerine getiremez duruma gelebileceğini ifade etti.

Uğurlu, "Bu gibi durumlarda tıkanıklık sonrasında zatürre gibi komplikasyonlarla karşı karşıya kalınabilir ve hatta vaka ölümle bile sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda hassas olunması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA