Denizli'de "Narko Sokak" Uygulaması

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte "narko sokak" uygulaması yapıldı.



Uygulama kapsamında Kaçakçılık ve Organiz Şube Müdürlüğüne bağlı 150 personelden oluşan 50 ekip, dedektör köpekle Merkezefendi, Pamukkale ve Karşıyaka mahallelerinde eş zamanlı uygulama başlattı.



Daha önceden belirlenen bazı ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler şüphe üzerinde durdurduğu bazı araçlarda arama yaptı.



Şüphelilerin üst araması ile kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, uyuşturucu madde arama köpeği de uygulamaya katıldı.



Durdurulan bir araçtan kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Kente merkezindeki çeşitli noktalarında bulunan eğlence merkezlerinde yapılan aramalarda da 1 kişi gözaltına alındı.