Denizli'de muhtarlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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Denizli'de muhtarlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Denizli'de muhtarlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Sağlık

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.

Salgınla mücadele kapsamında randevu alarak Denizli Devlet Hastanesine gelen Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Serkan Kar, AA muhabirine, kendilerine de aşıda öncelik tanınmasından dolayı yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.

Sürekli insanlarla içli dışlı olduklarını ifade eden Kar, "Bir an önce bu salgından kurtulup hayatımızın normalleşmesi için aşı olmamız gerekiyor. Muhtarlar olarak bizim de aşılamada öncelikli gruplar arasına alınmamız nedeniyle randevu alıp aşılarımızı yaptırdık. Sırası gelen herkese aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Karakurt Mahallesi Muhtarı Kadir Kıvrak da muhtarlar olarak Kovid-19 aşılarını yaptırdıklarını, ikinci dozun ardından hastalığa karşı kendilerini daha güvende hissedeceklerini belirtti.

Aşağışamlı Muhtarı Halil Solak ise aşıda öncelikli gruba alındıkları için devlet büyüklerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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