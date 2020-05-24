Denizli'de motosikletli 'Yunus Timleri' Türk milletinin bayramını böyle kutladı Denizli'de motosikletli 'Yunus Timleri' Türk milletinin bayramını böyle kutladı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de görevlerinin başında olan motosikletli 'Yunus Timleri' Türk milletinin Ramazan Bayramını selam vererek kutladı.

Denizli'de motosikletli 'Yunus Timleri' Türk milletinin bayramını böyle kutladı

DENİZLİ - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli'de görevlerinin başında olan motosikletli 'Yunus Timleri' Türk milletinin Ramazan Bayramını selam vererek kutladı.

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de dün başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam ediyor. Kısıtlama kararının birebir uygulanması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri bayramın ilk gününü görevlerinin başında geçirdi. Kentte görev yapan motosikletli Yunus Timleri ise kentin farklı noktalarında sürekli devriye gezerek kısıtlama kurallarının harfiyen uygulanması için büyük çaba gösteriyor.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda görev yerlerine gitmek için bir araya gelen Yunus Timleri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kentin simgesi olan 'Horoz Heykeli' önünde selam vererek Türk milletinin Ramazan Bayramını kutladılar. Yunus timlerinin bayram kutlaması ise İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA