Denizli'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Denizli'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Pınarkent Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta, Ali K'nin evinin bahçesinden motosikletinin çalışmasının ardından, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ve Honaz ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, motosikletin C.D. (17) ve N.A (16) tarafından çalındığını belirledi.

İkametlerinde çalıntı motosikletle yakalanan ve çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan 2 şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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