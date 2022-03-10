Denizli'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

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Denizli'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de motosiklet çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocabaş Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) çalışma başlatıldı.

Yapılan takip sonucu 17 yaşındaki zanlı, yakalandı.

Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Araştırma, Jandarma, Kocabaş, Denizli, Güncel, Haberler

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