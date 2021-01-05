Minibüs devrildi: 3 yaralı
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Minibüs devrildi: 3 yaralı

05.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:52

Denizli'nin Honaz ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Hasan Çetin yönetimindeki 01 ABT 779 plakalı minibüs, Gürleyim Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Harun, Murat ve İbrahim Arat yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs devrildi: 3 yaralı
Minibüs devrildi: 3 yaralı
Minibüs devrildi: 3 yaralı
Minibüs devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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