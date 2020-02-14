Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, minibüsle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

14.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:24
Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'nin ilçesinde, minibüsle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Fuat Akşehirli (50) idaresindeki 20 AAY 623 plakalı minibüs, Mahallesi Uşak Caddesi'nde, Özcan Kırnatı'nın (55) kullandığı 20 L 7032 plakalı motosikletle çarpıştı.


Yola savrulan motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki 26 yaşındaki kızı Sevilay Yavuz yaralandı.


Yaralanan Yavuz, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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