Denizli'de midibüs kundaklandı

05.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:58

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kundaklanan midibüs kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Pelitlibağ Mahallesi 3406 Sokak'taki boş bir arazide park halinde bulunan midibüsün yandığını gören vatandaşlar, polise ve itfaiyeye haber verdi.



Bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

İlk incelemede, kullanılamaz hale gelen midibüsün yanıcı madde dökülerek yakıldığı belirlendi.



Aracı kundakladıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA