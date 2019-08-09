Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı

Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı

Denizli'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

09.08.2019 19:45
Denizli'de midibüs ile otomobil çarpıştı

Denizli'de işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Ankara karayolunda meydana geldi. İşçileri taşıyan midibüs ile otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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