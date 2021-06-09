Denizli'de midibüs devrildi: 22 yaralı
Denizli'nin Kale ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
Denizli'nin Kale ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
06 L 2746 plakalı midibüs, Denizli-Muğla kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 19'u çocuk 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yolcuların, gezi amacıyla Bodrum'a gitmek üzere Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek