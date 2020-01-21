Denizli'de mide ve bağırsaklarından 905 gram metamfetamin çıkarılan 2 zanlı tutuklandı

21.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:56

Denizli'de mide ve bağırsaklarından 100 poşet içinde 905 gram metamfetamin çıkarılan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, güvenlik kontrol noktalarından yakalanmadan geçebilmek için özel eğitim alan kişilerin küçük gramajlar halinde paketledikleri uyuşturucu maddeleri yutarak yurt dışından Türkiye'ye getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat çalışması sonucu İran uyruklu iki kişinin bu ülkeden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceğini belirleyen ekipler, kent otogarındaki operasyonda F.D ile V.D'yi gözaltına aldı.

Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

F.D'den 65 paket halinde 588 gram, V.D'den ise 35 pakette 317 gram olmak üzere 100 pakette 905 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA