Denizli'de metruk evde çıkan yangın, kümesteki güvercinler zarar görmeden söndürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde metruk evde çıkan yangın, bitişiğindeki kümeste bulunan güvencinler zarar görmeden söndürüldü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde metruk evde çıkan yangın, bitişiğindeki kümeste bulunan güvencinler zarar görmeden söndürüldü.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 249/1. Sokak'ta metruk haldeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, metruk evin bitişiğinde Ayhan Karabalık'a ait kümeste yaklaşık 30 güvercin bulunduğunu tespit etti.
Güvercinlerin alevlerden zarar görmemesi için önlem alan ekipler, yangını çevreye sıçramaran kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu