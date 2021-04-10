Denizli'de metal yönlendirme direğine çarpan panelvanın sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de metal yönlendirme direğine çarpan panelvanın sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de metal yönlendirme direğine çarpan panelvanın sürücüsü ağır yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde metal yönlendirme direğine çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde metal yönlendirme direğine çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Adnan Balveren idaresindeki 20 AVN 39 plakalı panelvan, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda önce yanında ilerleyen Dilek Gök'ün kullandığı 06 BF 0966 plakalı otomobile ardından refüjdeki metal yönlendirme direğinin ayağına çarparak durabildi.

Bu sırada refüjden kopan korkuluk demir parçaları karşı yoldan gelen Yaşar Şimşek'in kullandığı 32 FY 108 plakalı otomobile isabet etti.

Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Panelvanda sıkışan sürücü Balveren, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Balveren'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Elinden yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Şimşek ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Bu sırada kaza yerinden aracıyla geçmekte olan ve kazayı gören eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen bir süre yaralıların ambulansa alınmasını bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde yolda ilerleyen panelvanın refüjdeki direğe çarpması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Ümit Öztürk Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de metal yönlendirme direğine çarpan panelvanın sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 21:14:35. #1.16#
title